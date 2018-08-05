Gezgin hırsızlar, Adana polisine yakalandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin çeşitli şehirlerinde bankadan çıkan vatandaşları takip edip paralarını çalan Kırıkkale Grubu isimli çeteye mensup Alaattin Z. (50) ile H.G. (15), Adana'da bir araçtaki 23 bin lirayı çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Adana'da bankadan para çeken kişiler, farklı yöntemlerle soyuldu. İlk olay Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yakalanmamak için M.Ç'ye ait 01 UM 195 plakalı otomobilin plakasını çalıp kendi otomobillerine takan iki kişi, Yeşiloba Mahallesi'nde bir bankanın önünde beklemeye başladı. İki hırsız, bankadan 5 bin lira çeken M.Ü'yü takibe aldı. M.Ü. otomobilini park edip işi için bir mekana girince, aracın sağ camını kırarak torpidodaki parayı çaldı.

Şüpheliler, daha sonra Pınar Mahallesi'nde H.İ.Ç.'ye ait park halindeki 01 CFG 20 plakalı otomobilin plakasını çalıp kendi otomobillerine taktı, Yeşiloba Mahallesi'nde başka bir bankanın önünde E.Ç.'ye ait otomobilin camını kırıp 20 bin lira çaldı. Aynı yöntemle Onur Mahallesi'nde takip ettikleri Z.M.'nin 01 UM 191 plakalı otosunun camını kırarak 23 bin TL parayı çalmak isteyen şüpheliler, polis tarafından fark edildi. Şüpheliler, kovalamacayla yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından 5 dosyadan adliyeye sevk edilen şüphelilerin Kırıkkale Grubu olarak adlandırılan çeteye bağlı oldukları, şehir şehir dolaşarak hırsızlık yaptıkları ve uzun süredir de Adana Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından takip edildiği belirtildi. Mahkemeye çıkarılan Alaattin Z. tutuklanırken suça sürüklenen çocuk M.Ü. ise ev hapsine çarptırıldı.