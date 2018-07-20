Gezi olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- İSTANBUL'da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gezi Parkı olaylarına ilişkin görülen davada aranan Musab D., Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Musab D.'yi önceki gün Atakum ilçesinde kaldığı bir otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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