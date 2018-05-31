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Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 21:40 | Son Güncelleme

GEZİ Parkı Olayları'nın 5'inci yıldönümünde, Taksim Dayanışması öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı Olayları'nın 5'inci yıldönümünde, Taksim Dayanışması öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Basın açıklamasını okuyan Mücella Yapıcı, "Gezi'den umut doğdu, dayanışma doğdu, bir arada yaşam arzusu doğdu, kardeşlik doğdu, paylaşmak doğdu" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde bir araya gelen bir grup, saat 19.00'da, 'Karanlık Gider Gezi Kalır' yazılı pankart açarak Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Gündüz Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, yürüyüş boyunca slogan attı.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin izin vermemesi nedeniyle grup üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünde yürüyüşe son verdi. Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan mimar Mücella Yapıcı, Gezi eylemleri sırasında 36 kişinin gözlerini yitirdiğini, binlerce insanın yaralandığını ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Tam 5 yıl önce bugünlerde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere, yaşamımız ve yaşam alanlarımıza amansız bir şiddetle saldıranların karşısında; Omuz omuza verdik… Dayanışma olduk… Umut olduk... Barış olduk… Milyonlarca yurttaşın güzel bir geleceğe dair umudunu yeşerten Gezi Direnişi, en zor zamanlarımızda dahi bizlere yaşam enerjisi oldu. Gezi Direnişi, hepimize öyle bir ruh üfledi ki; her yerimizden enerji ve yaratıcılık fışkırdı! Tüm dünyaya örnek olan bu barışçı ve yaratıcı direniş öylesine akıl almaz ve amansız şiddetle bastırılmaya çalışıldı ki; 36 canımız gözlerini yitirdi, binlercesi yaralandı, onlarca canımızı sonsuzluğa uğurladık. Onlar bize Gezi'yi emanet ettiler. Gezi'den umut doğdu, dayanışma doğdu, bir arada yaşam arzusu doğdu, kardeşlik doğdu, paylaşmak doğdu. Aynı zamanda kararlılık doğdu, irade doğdu ve en önemlisi sevgi doğdu. Gezi'de doğan bütün güzelliklere gözümüz gibi bakacağız, büyüteceğiz." dedi.
Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

(FOTOĞRAF)

Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)Gezi Olayları'nın 5.yılında İstiklal Caddesi'nde açıklama (2)

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