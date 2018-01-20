Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (4)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Eskişehir'de 11 kişinin öldüğü 2'si şoför 46 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre ölenler şunlar:
Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17).
Valilik açıklamasında, yaralılardan 29'unun tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildikleri, ölen 11 kişinin cenazelerinin de memleketlerine gönderildiği belirtildi.
Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Çakırözer, " Çok vahim, çok üzücü bir kaza. Doktorlarımız, hastane personellerimiz ellerinden gelen her şeyi yapmışlar, hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diyorum. Dileğimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması" dedi.
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