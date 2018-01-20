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Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 22:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

KIZININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ İÇİN ÇALIŞTI

Eskişehir'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 2'si şoför 46 kişinin yaralanmasına neden olan kazada hayatını kaybeden Nejla Kaya'nın (51) acı haberi Ankara'da yaşayan ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Ankara'da özel bir şirkette idari hizmetler kadrosunda çalışan Nejla Kaya'nın yakınları, kendisinin kızı Ilgın Kaya'nın üniversiteyi okuyabilmesi için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi. Nejla Kaya, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kızı Ilgın'ın üniversiteyi bitirdiğinde yazdığı, "Bugün çok mutlu uyandım çünkü kuzum geldi. Çok şükür 5 yılı bitirdik. Ailem ve tüm arkadaşlarıma, sevenlerime, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Sağolun” satırları dikkati çekti.

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Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)

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