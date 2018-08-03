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Gezi Parkı olaylarının güvenlik şube müdürüne 5 yıl sonra dava

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 2013'te yaşanan Gezi parkı olayları döneminden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar hakkında 'kasten yaralamaya azmettirmek' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hayati ARIGAN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da 2013'te yaşanan Gezi parkı olayları döneminden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar hakkında 'kasten yaralamaya azmettirmek' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde olay şöyle anlatıldı;
Taksim'de 6 Temmuz 2013'te Gezi parkı eylemleri nedeniyle polis yabancı turistlere müdahale etti. Polis müdahalenin ardından bir kafede oturanlara yöneldi. Dönemin Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar kafede oturanların meydandan çıkarılması emrini verdi. Yunus Dolar , o sırada elinde kahve bulanan avukat Aslı Kazan için polislere 'Kahveyi yüzüne dök' emrini verdi. Polis Kazan'ın arkadaşı Tuğçe Tatari'yi de yere düşürdü. Tuğçe Tatari, Gümüşsuyu girişine kadar yerlerde sürüklendi.

'YÜZÜNE DÖK' DİYE EMİR VERDİ.
Yunus Dolar, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındı. İhraç edilen emniyet müdürü itirafçı oldu. Aslı Kazan ve arkadaşının yaşadıklarına tanık olan özel bir kriminal şirketinde çalışan Hakan U. incelediği dosyadan Yunus Dolar'ı tanıdı. Hakan U. geçtiğimiz yıl 31 Ekim'de Aslı Kazan ve Tuğçe Tatari'yi arayarak o gün polisin yaptıklarının emrini Yunus Dolar'ın verdiğini söyledi. Aslı Kazan, Memur Suçları Savcısı'na verdiği ifadede, "Taksim Meydanı'nda kafede otururken polis yabancı turistlere müdahale etmeye başladı. Bir anda kafeye giren polisler bizi itekleyerek meydan dışına atmaya çalıştı. Elimdeki sıcak kahveyi gösteren emniyet müdürü polise 'yüzüne dök' diye emir verdi. Daha sonra emri verenin Yunus Dolar olduğunu öğrendim" dediği öğrenildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
2011-2013 arasında İstanbul'da güvenlik şube müdürü görevi yaptığını belirten Yunus Dolar ise ifadesinde "Hakkımda FETÖ şüphesiyle yapılan yargılama vardır. Ancak yargı kararı bulunmamaktadır. Her iki konununda bir biri ile bağlantısı yoktur. Şikayetçileri göz altına alınması, gaz sıkma ve kahve dökülmesi gibi talimat vermedim" dediği kaydedildi. Yunus Dolar hakkında "kasten yaralamaya azmettirmek" suçundan açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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