Gezi Parkı’nda çadırların yakılması talimatı verdiği öne sürülen müdüre 10 ay hapis

Taksim Gezi Parkı’nda ’eylemcilerin kurdukları çadırları yakın’ talimatı verdiği öne sürülen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenilen zabıtalar sanık Emekli’nin ‘Ne kendimizi koruyabileceğiz ne sizi. Geri kalanları yakın’ talimatını verdiğini söylerken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Taksim Gezi Parkı’nda 2013 yılı Haziran ayında, eylemcilerin parka kurdukları çadırları "yakın" talimatı verdiği öne sürülen ve FETÖ kapsamında 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin "görevi kötüye kullanma" ve "yangın çıkarmaya azmettirmek" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Ramazan Emekli katılmazken olay sırasında görevli zabıta çalışanları ifade verdi.

"Ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın"

Duruşma da tanık olarak dinlenen zabıta komiseri Murat Sarı, "Olay günü İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin koordinesinde bir toplantı yapıldı. Toplantı da çevik kuvvetin alana gireceği topluluğu dağıtacağı bizim de belediye olarak çadırları toplanması görevimiz vardı. Çevik kuvvet girdi. Parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş, şişe gelmeye başladı. O zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl Emniyet Müdür yardımcısı Ramazan Emekli ‘biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz ne de sizi, geri kalanları yakın’ talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" dedi.

Tanık zabıta memuru Murat Yüce ise sanık "Ramazan Emekli, zabıta komiserlerini çağırarak ‘geri kalanları yakın’ talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" ifadelerini kaydetti.

Mahkeme, sanık Emekli’yi görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği iki ayrı hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.