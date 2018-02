Gezmek için yola çıktı, dehşeti yaşadı

Bazı sürücüler de 4 mevsim tehlike oluşturduğunu öne sürdükleri yolda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, köklü bir çözüm bulunmasını istedi. Araçlardaki yolculardan Meral Kırklar ise gezmek için dışarı çıktıklarını ancak yolda kaldıklarını ifade ederek, "Şavşat’ı gezmek için yola çıktık ama yol kapanmış. Şükrediyoruz; en azından bu kayalar aracımıza gelmedi. Gezme hayallerimiz suya düştü. Bakalım ne yapacağız. Kaldık burada, ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI



Heyelanla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şunları söyledi: "Artvin-Ardahan Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır." (DHA)