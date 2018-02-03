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Gezmek için yola çıktı, dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 14:43 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Tehlike atlatan araçta bulunan Meral Kırklar, gezmek için dışarı çıktıklarını ancak yolda kaldıklarını ifade ederek, "Şavşat’ı gezmek için yola çıktık ama yol kapanmış. Şükrediyoruz; en azından bu kayalar aracımıza gelmedi" dedi.

Gezmek için yola çıktı, dehşeti yaşadı

Artvin-Ardahan Karayolu'nun 35’inci kilometresinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Suyu mevkiindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan arasında ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye çok sayıda iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'YOLUN KADERİ BU'

Ulaşıma kapanan bölgede bekleyen sürücü Seyfullah Gül, söz konusu yolun kaderinin böyle olduğunu belirterek, "Ömrüm buralarda geçti. 76 yaşındayım, buradan gelip gidiyoruz. Buranın kaderi böyle. Bu yolu değiştiremiyorlar. Bu yolun genişlemesi lazım ama maalesef bu genişletme yok. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu yolu genişletsinler" dedi.

'GEZİ İÇİN ÇIKTIK, YOLDA KALDIK'

Bazı sürücüler de 4 mevsim tehlike oluşturduğunu öne sürdükleri yolda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, köklü bir çözüm bulunmasını istedi. Araçlardaki yolculardan Meral Kırklar ise gezmek için dışarı çıktıklarını ancak yolda kaldıklarını ifade ederek, "Şavşat’ı gezmek için yola çıktık ama yol kapanmış. Şükrediyoruz; en azından bu kayalar aracımıza gelmedi. Gezme hayallerimiz suya düştü. Bakalım ne yapacağız. Kaldık burada, ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Heyelanla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şunları söyledi: "Artvin-Ardahan Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır." (DHA)

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Artvin Şavşat

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