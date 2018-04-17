Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 116 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 116 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alınırken, bazılarının psikolojik olarak etkilendikleri öğrenildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Uman Dr. Sertaş Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız ve Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu hastanede öğrencileri ziyaret etti. Ayakta tedavi olanların taburcu edildiği, tedavisi devam eden öğrencilerin kontrol altında bulunduğu belirtildi.
Kaymakam Halim, konuyla ilgili araştırmanın yapıldığını belirtti.
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