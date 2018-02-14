HABER

Girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan hırsızların evi market gibi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Köşk ilçesinde girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, evlerinde çok sayıda çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi Çatmak mevkiinde bulunan Muharrem Eker’e ait bakkal dükkanına hırsız girdiği ihbarını alan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan hırsızların evi market gibi çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, evlerinde çok sayıda çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi Çatmak mevkiinde bulunan Muharrem Eker’e ait bakkal dükkanına hırsız girdiği ihbarını alan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Bakkalın çevresinde önlem alan jandarma ekipleri, T.K., T.Ö.K., 3 ayrı sabıkası olan C.B. ve 1 sabıkası olan O.A’yı bakkal dükkanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler, alınan ifadelerinde Sultanhisar ilçesi Yukarıkavaklı Mahallesi’nden de 700 kilogram zeytin çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda bakkaliye malzemesi ele geçirildi.

Girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan hırsızların evi market gibi çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Engelli çocuklar sanatla buluşuyor

Engelli çocuklar sanatla buluşuyor

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı'nda 15 kilo esrar ve 5 kilo eroin ele geçirildi

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

İtfaiye ekipleri yavru köpeği alevlerin arasından kurtardı

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Afrin gazisi Özen: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Cezaevi firarisi silahlı soyguncu yakalandı

Cezaevi firarisi silahlı soyguncu yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.