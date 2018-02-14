Girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan hırsızların evi market gibi çıktı

Aydın’ın Köşk ilçesinde girdikleri bakkalda suçüstü yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklanırken, evlerinde çok sayıda çalıntı gıda malzemesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi Çatmak mevkiinde bulunan Muharrem Eker’e ait bakkal dükkanına hırsız girdiği ihbarını alan Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Bakkalın çevresinde önlem alan jandarma ekipleri, T.K., T.Ö.K., 3 ayrı sabıkası olan C.B. ve 1 sabıkası olan O.A’yı bakkal dükkanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonetle birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler, alınan ifadelerinde Sultanhisar ilçesi Yukarıkavaklı Mahallesi’nden de 700 kilogram zeytin çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda bakkaliye malzemesi ele geçirildi.
Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler
Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak
Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası
Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi
'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Okuyucu Yorumları 0 yorum