Girdikleri iş yerlerinden çorap ve tıraş köpüğü dahi çalmışlar

Muğla ve Antalya’da girdikleri iş yerlerinden alkollü içkiler ile çorap, tıraş köpüğü, kuruyemiş, bal ve kahve gibi ürünler çalan hırsızlar Denizli’de yakalandı.

Muğla Fethiye, Ortaca ve Marmaris’te 3 ayrı iş yeri ile Antalya’da 3 ayrı iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren S.B., C.K., S.T. ve N.E. isimli şahıslar Denizli’de kullandıkları araç ile birlikte polis tarafından yakalandı. Karayolu ile Denizli’ye giriş yaparken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise girdikleri iş yerlerinden çaldıkları belirlenen alkollü içkiler ile çorap, tıraş köpüğü, kuruyemiş, bal ve kahve ele geçirildi. Girdikleri iş yerlerini soyup soğana çeviren zanlıları gözaltına alan ekipler şahısların araçlarından elde edilen malzemeleri de Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Zanlıların Antalya’da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandıkları bildirildi.