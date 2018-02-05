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Giresun merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 6 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 22:53 | Son Güncelleme

Giresun merkezli 18 ilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 askerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkili jandarma içerisinde deşifre olmamış şahıslara yönelik olarak 13 gün önce Giresun merkezli Mardin, Elazığ, Muğla, Erzurum, Şırnak, Aksaray, Zonguldak, Bursa, Van, Bingöl, Mersin, Bitlis, Iğdır, Denizli, İzmir, Karaman ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 24 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Giresun merkezli 18 ilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 askerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkili jandarma içerisinde deşifre olmamış şahıslara yönelik olarak 13 gün önce Giresun merkezli Mardin, Elazığ, Muğla, Erzurum, Şırnak, Aksaray, Zonguldak, Bursa, Van, Bingöl, Mersin, Bitlis, Iğdır, Denizli, İzmir, Karaman ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 24 askeri personel gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün Giresun Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 24 askerden aralarında Giresun Sahil Güvenlik Komutanı Ö.O.’nun da bulunduğu 18 asker etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 asker ise tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Giresun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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