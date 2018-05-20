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Giresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 4 bin yıllık gelenek canlandırıldı.

Giresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 4 bin yıllık gelenek canlandırıldı. Katılımcılar dereye taş bırakıp, dilek tuttu.
Dün festival yürüyüşünün yapılıp, şenlik ateşinin yakıldığı, İlyas Altıntaş'ın konser verdiği 41’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde bugünkü bölümünde ise 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Aksu deresine akın etti. Denizle derenin birleştiği yerde dilek tutan vatandaşlar, sırtlarını dönüp, suya taş bıraktı. Daha sonra sac ayaktan geçen vatandaşlar, dere suyuyla yüzünü yıkayıp bu dileklerini tekrarladı.
Dere kenarındaki tören alanında konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, festivalin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle katılımın az olduğunu belirtti. Dereye taş atıp dilek tuttuklarını belirten Başkan Aksu, “Burada dileğimiz, ‘barış, kardeşlik olacak" dedi.
Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından festivale katılan halk dansları ekipleri sacayaktan geçerek dilek tuttu. Festival, gün boyu halk oyunları gösterileriyle sürdü.

FOTOĞRAFLI

Giresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı

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