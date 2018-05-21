Giresun'da 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 41’incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nde 4 bin yıllık gelenek canlandırıldı. Katılımcılar dereye taş bırakıp, dilek tuttu. Dün festival yürüyüşünün yapılıp, şenlik ateşinin yakıldığı, İlyas Altıntaş'ın konser verdiği 41’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde bugünkü bölümünde ise 4 bin yıllık gelenekler canlandırıldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Aksu deresine akın etti. Denizle derenin birleştiği yerde dilek tutan vatandaşlar, sırtlarını dönüp, suya taş bıraktı. Daha sonra sac ayaktan geçen vatandaşlar, dere suyuyla yüzünü yıkayıp bu dileklerini tekrarladı. Dere kenarındaki tören alanında konuşan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, festivalin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle katılımın az olduğunu belirtti. Dereye taş atıp dilek tuttuklarını belirten Başkan Aksu, “Burada dileğimiz, ‘barış, kardeşlik olacak" dedi. Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından festivale katılan halk dansları ekipleri sacayaktan geçerek dilek tuttu. Festival, gün boyu halk oyunları gösterileriyle sürdü.
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum