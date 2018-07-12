Giresun'da boğulan 2 kardeşin kuzeni de kurtarılamadı (2)

KARADENİZ’DE BOĞULAN 2 KARDEŞ VE KUZENLERİ TOPRAĞA VERİLDİ Giresun'un Piraziz ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Furkan (7) ve kardeşi Gürkan Memiş (6) ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden kuzenleri Melih Memiş (7) için Yenimahalle’de cenaze töreni düzenlendi. İlçeyi yasa boğan olayda 2 kardeş ve kuzen için düzenlenen cenaze törene binlerce kişi katıldı. Cenazede Memiş kardeşlerin babası Serkan Memiş ile denizden çıkarılarak tedavi altına alındığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Melih Memiş’in babası Ali Memiş, oğulları başında taziyeleri kabul etti. Acılı babanın yanı sıra Memiş ailesi bireyleri de gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçiren bazı aile fertleri güçlükle ayakta durup yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk, ilçeye bağlı Çayır köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. Hakan KABAHASANOĞLU/PİRAZİZ (Giresun), (DHA)
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