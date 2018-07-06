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Giresun'da çobandan yiyecek alan teröristler aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

ÇOBANIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI Giresun’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlattığı sırada teröristlerin kendisinden yiyecek aldığı yönde ihbarda bulunan çoban H.K.'nin, bir süre önce kaybettiği cep telefonunun garanti kapsamına alınması için güvenlik güçlerine asılsız terör ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOBANIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI, GÖZALTINA ALINDI
Giresun’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlattığı sırada teröristlerin kendisinden yiyecek aldığı yönde ihbarda bulunan çoban H.K.'nin, bir süre önce kaybettiği cep telefonunun garanti kapsamına alınması için güvenlik güçlerine asılsız terör ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
İhbar üzerine harekete geçerek bölgeye intikal eden Jandarma ve Özel Harekat Timlerince eşkal belirlemek ve bilgisine başvurulmak üzere H.K. isimli çobanının ifadesi alındı. Terör uzmanı güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği soruşturmada çelişkili ifadelerde bulunun çobanın, köyde bir süre önce kaybettiği cep telefonunun garanti kapsamına girmesi için böyle bir ihbarda bulunduğunu, olayın büyümesi üzerine de korkup yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti. Bunun üzerine çoban H.K., Jandarmaya yalan beyanda bulunmaktan gözaltına alındı.

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