HABER

Giresun'da çobandan yiyecek alan teröristler aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlatan çobandan yiyecek aldığı saptanan PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Alucra ilçesindeki kırsal alanda hayvanlarını otlatan çobandan yiyecek aldığı saptanan PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İlçenin Ardıç köyündeki kırsalda hayvanlarını otlatan bir çobandan sabah saatlerinde sayıları 2-3 kişi olduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler yiyecek aldı. Teröristlere yiyecek veren çoban, daha sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler köye sevk edildi. Ardıç köyüne gelen güvenlik güçleri, bölgede teröristleri yakalamak için geniş çağlı operasyon başlattı. Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri de takviye olarak sevk edildi. Teröristlerin, güvenlik güçlerince 31 Mayıs'ta Güce ilçesindeki operasyonda 2’si etkisiz hale getirilen gruptan olduğu belirtildi.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Serinlemek için girdiği gölette akıma kapılıp, öldüSerinlemek için girdiği gölette akıma kapılıp, öldü
Babaannesini öldürdüğü iddiasını kabul etmediBabaannesini öldürdüğü iddiasını kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.