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Giresun’da FETÖ operasyonları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Giresun’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait öğrenci evine düzenlenen operasyonda örgütün öğrenciler üzerinde beyin yıkama çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 katlı öğrenci evine düzenledikleri operasyonda "Silahlı Terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçundan hakkında yakalama emri olan Y.D.

Giresun’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait öğrenci evine düzenlenen operasyonda örgütün öğrenciler üzerinde beyin yıkama çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 katlı öğrenci evine düzenledikleri operasyonda "Silahlı Terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçundan hakkında yakalama emri olan Y.D. isimli şahıs sahte kimlik ve dijital materyallerle birlikte gözaltına aldı. Aynı adreste kalan ve firari şahsın saklanmasına yardım ettikleri değerlendirilen 3 öğrenci de gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve tabletlerde örgütün kullandığı kripto haberleşme sistemi ByLock’un kurulu olduğu ve oradan haberleştikleri ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada ise evde kurulu bulunan projektör cihazı dikkat çekti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda projektör ile evde kalan öğrencilere Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait videoları izledikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Y.D, S.T ve M.E.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A isimli şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

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