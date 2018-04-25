Giresun’da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 7’si kadın 16 kişi gözaltına alındı.
Giresun polisinin Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde uzun zamandır takip ettiği 16 kişi ‘fuhuş ve fuhuşa teşvik’ iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındı. Operasyonda 7’si kadın 16 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri biten fuhuş şüphelileri adliyeye sevk edildi. 16 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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