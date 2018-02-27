Giresun’da Gaybubet Evlerine’ yönelik operasyon düzenlendi

Giresun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Giresun ilindeki ’Gaybubet Evlerine’ yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince Giresun il merkezinde Gaziler Mahallesi ile Gedikkaya mahallelerinde bulunan ve firari örgüt mensuplarının saklandıkları ve örgütsel faaliyetlerini yürütmek üzere sahte kimliklerle kiraladıkları gaybubet evlerine düzenlenen baskında "Silahli terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçlarından Rize Ağır Ceza Mahkemesince aranan S.S., Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan D.B. ile Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğince aranan S.K. ile örgüt mensubu eşi E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların evlerinde 6 saate yakın süren aramalarda evlerin birçok yerine gizlenmiş durumda olan sim kartları, cep telefonları, sahte kimlikler, örgütsel notlar ile yüksek miktarda Amerikan doları, Euro ve Türk lirası ele geçirildi. Ele geçirilen bin 1000 Amerikan dolarına sarılı halde bulunan notlarda ise kurban, hizmet, bağış yazılı not kağıtları dikkat çekti.

Gözaltında bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların bulundukları illerde örgütün eğitim danışmanı, esnaf sorumlusu olarak faaliyette bulundukları ve örgütün yeni yapılanması içerisinde görev aldıkları değerlendirilirken, gaybubet evlerine yardım/yataklıkta bulunan diğer şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.