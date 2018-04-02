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Giresun’da heyelan

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Şebinkarahisar-Alucra yolu ulaşıma kapandı.Alınan bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu köyü yakınlarında meydana gelen toprak kayması sonucu dev kayalar yola düştü.

Giresun’da heyelan

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Şebinkarahisar-Alucra yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu köyü yakınlarında meydana gelen toprak kayması sonucu dev kayalar yola düştü. Düşen kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgeye Sivas Karayolları Şubesinin baktığı ve yolun açılması için Karayolları 163. Suşehri Şube Şefliği ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Giresun’da heyelan

Giresun’da heyelan

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