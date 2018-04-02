Giresun’da heyelan

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Şebinkarahisar-Alucra yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesine bağlı Turpçu köyü yakınlarında meydana gelen toprak kayması sonucu dev kayalar yola düştü. Düşen kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelanlı bölgeye Sivas Karayolları Şubesinin baktığı ve yolun açılması için Karayolları 163. Suşehri Şube Şefliği ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Trump'tan Rusya'ya sürpriz teklif!
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum