Giresun’da orman yangını köyü tehdit ediyor

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Daylı köyü kırsalında çıkan yangın, köyü tehdit ediyor.

Görele’nin Daylı köyünde Gavurtamı denilen mevkideki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerini de tehdit ederken, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylüler yangına müdahalede bulundu.

Yangının köyü tehdit ettiğini ifade eden Daylı Köyü Muhtarı Hüseyin Avni Bektaş, "Köyün kırsalında bulunan Gavurtamı denilen mevkide çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve köylülerin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın köye doğru yaklaşmaktadır. Henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahale devam etmektedir. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de yangına müdahaleyi takip için köyde bulunmaktadır" dedi.