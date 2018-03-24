HABER

Giresun’da orman yangınları

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeğenli ,Daylı köyleriyle Çeşmebaşı mahallesindeki kırsalında yangın çıktı.

Giresun’da orman yangınları

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeğenli ,Daylı köyleriyle Çeşmebaşı mahallesindeki kırsalında yangın çıktı. Çeşmebaşı mahallesiyle , Yeğenli Köyündeki yangın söndürülürken Daylı köyündeki yangın devam ettiği ve yerleşim yerlerine sıçramaması için Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri önlem aldı.
İlçenin Daylı köyü Gavurtamı denilen mevkideki yangının ormanlık alanda yüksek gerilim hattının şiddetli rüzgar nedeniyle bir birine çarpması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yüksek gerilim hattına bağlı olarak çıktığı ileri sürülen yangın rüzgarında etkisiyle kısa zamanda büyüdü. Görele Belediye İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yer yer devam ederken yangının yerleşim yerine sıçramaması içinse geniş çaplı önlem alındı. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener’in de olay yerine gittiği yangının kırsalda kontrol altına alınamadığı ancak yerleşim yerleri için önlem alındığı ifade edildi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener “ Yüksek gerilim hatlarının şiddetli rüzgarda bir birlerine çarpması meydana gelen kıvılcım sonucu Yeğenli, Daylı köyleriyle Çeşmebaşı mahallesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimiz ve vatandaşların müdahalesiyle Yeğenli ve Çeşmebaşı’ndaki yangınlar söndürüldü. Ancak Daylı köyünde İtfaiye araçlarının ulaşımının mümkün olmadığı alanda bulunan yangın yer yer bitki örtüsü bazında devam ediyor. Ancak yerleşim yerleri ne yangının sıçramaması için itfaiye ekiplerimiz tarafından önlem alınmış ve hazır beklemektedirler.” açıklamasında bulundu.

Giresun’da orman yangınları

Giresun’da orman yangınları

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.