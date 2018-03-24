Giresun’da orman yangınları

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Yeğenli ,Daylı köyleriyle Çeşmebaşı mahallesindeki kırsalında yangın çıktı. Çeşmebaşı mahallesiyle , Yeğenli Köyündeki yangın söndürülürken Daylı köyündeki yangın devam ettiği ve yerleşim yerlerine sıçramaması için Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri önlem aldı.

İlçenin Daylı köyü Gavurtamı denilen mevkideki yangının ormanlık alanda yüksek gerilim hattının şiddetli rüzgar nedeniyle bir birine çarpması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yüksek gerilim hattına bağlı olarak çıktığı ileri sürülen yangın rüzgarında etkisiyle kısa zamanda büyüdü. Görele Belediye İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yer yer devam ederken yangının yerleşim yerine sıçramaması içinse geniş çaplı önlem alındı. Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener’in de olay yerine gittiği yangının kırsalda kontrol altına alınamadığı ancak yerleşim yerleri için önlem alındığı ifade edildi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener “ Yüksek gerilim hatlarının şiddetli rüzgarda bir birlerine çarpması meydana gelen kıvılcım sonucu Yeğenli, Daylı köyleriyle Çeşmebaşı mahallesindeki kırsal alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimiz ve vatandaşların müdahalesiyle Yeğenli ve Çeşmebaşı’ndaki yangınlar söndürüldü. Ancak Daylı köyünde İtfaiye araçlarının ulaşımının mümkün olmadığı alanda bulunan yangın yer yer bitki örtüsü bazında devam ediyor. Ancak yerleşim yerleri ne yangının sıçramaması için itfaiye ekiplerimiz tarafından önlem alınmış ve hazır beklemektedirler.” açıklamasında bulundu.