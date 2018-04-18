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Giresun’da örtü yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi’nde çıkan örtü yangınında 40 dönümlük alan yandı.Beldenin Kızılkaya-Karagöz mevkiinde çalılık alanda etkili olan yangın rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol atına alınırken, arazi şartlarının müsait olmaması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahale edemedi.

Giresun’da örtü yangını

Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi’nde çıkan örtü yangınında 40 dönümlük alan yandı.
Beldenin Kızılkaya-Karagöz mevkiinde çalılık alanda etkili olan yangın rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol atına alınırken, arazi şartlarının müsait olmaması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahale edemedi. Yangın sonucu 40 dönümlük çalılık alan yanarken, yangın belde halkının yardımlarıyla kontrol altına alındı.

Giresun’da örtü yangını

Giresun’da örtü yangını

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