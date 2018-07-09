Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedaviye alındığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.



PARTNER Sarmaş dolaş