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Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedaviye alındığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.  Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU
Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, tedaviye alındığı Tirebolu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede geniş çaplı operasyonun devam ettiği bildirildi.

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