Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

İSTİRAHATTAYKEN ATEŞ ETMİŞLER
Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ve bağlı olduğu time, kırsaldaki operasyon sırasında istirahattayken PKK'lı teröristlerce ateş edildiği ortaya çıktı. Cevizci ve timde yer alan diğer askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı öğrenildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Bu arada, çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, sarp ve ormanlık alandan kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.
VATANDAŞLAR HASTANEYE AKIN ETTİ
Öte yandan, çatışmada yaralı asker olduğunu duyan vatandaşlar kan vermek için Tirebolu Devlet Hastanesi'ne akın etti. Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu haberi üzerine ilçedeki hastaneye dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda güvenlik görevlisi de hastane önüne geldi.
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