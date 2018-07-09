Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (4)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEVİZCİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci için Giresun İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi.
Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutan vekili Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Şen, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı.
Törende şehidin özgeçmişi okunurken, İl Müftüsü Muhittin Oral ise dua etti. Törende Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Sarıca bir konuşma yaptı. Acılarının sonsuz olduğunu kaydeden Sarıca, "Bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasını engellemek ve kanunu uygulamak maksadıyla görevimizi daha azim ve inançla devam edeceğiz. Aziz şehidim; seni kaybetmiş olmanın vermiş olduğu acımız sonsuzdur. Şimdi sende, tüm şehitlerimiz gibi bu vatanın yıkılmaz temelinin bir harcı oldun. Uğruna can verdiğin emanetlerin bekçisiyiz rahat uyu. Bizler ülkesini, milletini, vatanını canımız pahasına korumaya yemin etmiş silah arkadaşların olarak hakkımızı sana helal ediyoruz" dedi.
Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Ordu-Giresun Havalimanı'ndan askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, yarın Konya’daki törenin ardından toprağa verilecek.
YAYLADA OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Öte yandan çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, sarp ve ormanlık alandan kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. Güce ilçesine bağlı Körükbelen ile çevre yaylarda süren operasyonlarda çok sayıda zırhlı araç da konuşlandırılırken, bazı yaylalara da araç girişine izin verilmiyor.
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