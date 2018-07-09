Giresun’da PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker yaralı

GÜCE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Güce ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası’ndaki kırsalda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, bugün saat 05.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte bir asker, kasık bölgesine isabet eden mermiyle yaralandı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler kaçtı.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı asker, ambulansla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

