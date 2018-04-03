Giresun’da polis aracı devrildi: 2 yaralı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Yağlıdere ilçe kırsalında devam eden bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyona katılmak üzere Giresun’dan yola çıkan özel harekat polislerinin bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, ilçenin Şabanlı mevkisinde yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçtaki iki özel harekat polisi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polisler ilk tedavilerinin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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