HABER

Giresun’da sürücünün çarpıp kaçtığı küçük kız hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı 11 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti.Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Rabia Naz Vatan adlı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.Kaza dün akşam saatlerinde Gümüşçay mahallerinde meydana geldi.

Giresun’da sürücünün çarpıp kaçtığı küçük kız hayatını kaybetti

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı 11 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti.
Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Rabia Naz Vatan adlı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Gümüşçay mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı evlerinin alt tarafında tali yolda oyun oynayan Rabia Naz’a bir araç çarptı. Ağır yaralanan Rabia Naz Vatan 112 ekiplerince Görele Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ancak küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’a çarpıp kaçan araç sürücüsü henüz tespit edilemezken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Giresun’da sürücünün çarpıp kaçtığı küçük kız hayatını kaybetti

Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
KAÇ BAKALIM NEREYE KADAR KAÇACAKSIN BU DÜNYADA KAÇARSIN AMA AHİRETTE SENİN YAKANA YAPIŞIRLAR VİCDANSIZ
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.