Giresun’da sürücünün çarpıp kaçtığı küçük kız hayatını kaybetti

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı 11 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti.

Giresun’un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Rabia Naz Vatan adlı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Gümüşçay mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı evlerinin alt tarafında tali yolda oyun oynayan Rabia Naz’a bir araç çarptı. Ağır yaralanan Rabia Naz Vatan 112 ekiplerince Görele Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ancak küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’a çarpıp kaçan araç sürücüsü henüz tespit edilemezken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.