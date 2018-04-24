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Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil yolu Keşap ilçesi girişinde Y.K.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil yolu Keşap ilçesi girişinde Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyon Trabzon istikametine seyri sırasında aracın sağ arka lastiği patlaması sonucu yolun sağ şeridinde seyretmeye başladı. Aynı istikamete seyreden F.T. idaresindeki 34 VN 1236 plakalı otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde sürücüsünün eşi A.T. (70) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü F.T. (76) yaralandı. Polis kazayla ilgi soruşturma başlattı.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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