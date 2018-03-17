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Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi istikametinden Espiye ilçesi istikametine gitmekte olan İlknur Gurnel yönetimindeki 25 EK 642 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesi istikametinden Espiye ilçesi istikametine gitmekte olan İlknur Gurnel yönetimindeki 25 EK 642 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İlknur Gurnel ve araçta bulunan çocukları Hülya ve Emir Gurnel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen Yağlıdere 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü İlknur Gurnel’in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı

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