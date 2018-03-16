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Giresun’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Giresun’un Dereli ilçesine yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 16 kişi yaralandı.Giresun’dan yolcularına alan ve Dereli-Şebinkarahisar Karayolu Kuzalan mevkisinde ilerlerken E.Ö yönetimindeki 28 M 7212 plakalı minibüs kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak yol kenarında yan yattı.

Giresun’un Dereli ilçesine yolcu minibüsünün kaza yapması sonucu 16 kişi yaralandı.
Giresun’dan yolcularına alan ve Dereli-Şebinkarahisar Karayolu Kuzalan mevkisinde ilerlerken E.Ö yönetimindeki 28 M 7212 plakalı minibüs kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak yol kenarında yan yattı. Aracın kaza yapması sonu minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar Dereli ve Giresun’daki hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giresun’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Giresun’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Giresun’da yolcu minibüsü kaza yaptı: 16 yaralı

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