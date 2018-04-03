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Giresun’da zırhlı araç dereye yuvarlandı: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu biri ağır 2 polis yaralandı.Edinilen ilk bilgilere göre, Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu biri ağır 2 polis yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 polis yaralandı.

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