Giresun’da zırhlı araç dereye yuvarlandı: 2 polis yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu biri ağır 2 polis yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan Kobra tipi zırhlı araç dereye yuvarlandı. Kazada Mustafa Uyar ve Cafer Çetinkaya isimli özel harekat polisleri yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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