Giresun’daki kazalar MOBESE’lere yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

Giresun’da Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedilen kazalarda ise sürücü dikkatsizliği ön plana çıkıyor.

İlk kazada, sürücü ara sokaktan şehir içi trafiğine çıkacağı sırada sağına ve soluna dikkat etmeden çıkmaya çalışınca arasın solunda bulunan yayaya aynası ile çarparak yere düşürüyor. Daha sonra ise aracın ön lastiği ile yayayı eziyor. Bir başka trafik kazasında ise yolcu minibüsü kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyerek ilerlemeye çalışması kazayla sonuçlanıyor. Aynı şekilde bir başka sürücüde yol hakkının kendisinde olmamasına rağmen gitmekte direnince kaza kaçınılmaz oluyor.