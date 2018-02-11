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Giresunlu Afrin şehidinin cenazesi Erzincan’a getirildi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 11:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) naaşı özel uçak ile Erzincan’a getirildi.Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) naaşı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) naaşı özel uçak ile Erzincan’a getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) naaşı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şehidin ailesi, yakınları ve il protokolü tarafından Erzincan havaalanında karşılandı.
Gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan Şehit Karacaoğlu’nun naaşı memleketi Giresun’un Çamoluk ilçesine uğurlandı.

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