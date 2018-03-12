Girne'de İsveçli turistin kale gezisi faciayla son buldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC’de İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran, Girne St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü bulundu. Turist kafilesinden ayrılan Goran'ın dengesini kaybederek kaleden düştüğü sanılıyor.
Girne'ye gelen İsveç turist kafilesi Girne St. Hilarion kalesi'ni gezmeye gitti. Kafile kalede dolaşırken Olsson Hans Goran'ın aralarında olmadığı fark edilince Sivil Savunma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen polis, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri Goran’ı kalenin içerisinde aramalarına rağmen bulamadı. Bunun üzerine ekipler, drone kamera ile yaptıkları arama sonucu kalenin kuzey yamacında yaklaşık 100-150 metre aşağıda Goran'ı yerde yatarken tesbit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsveçli turist Goran'ı yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada turist Goran'ın bir anlık dikkatsizliği sonucu kaleden düşmüş olabileceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum