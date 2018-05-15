Gişe duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoban gişelerinin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray gişeler mevkisinde meydana geldi. TEM yoluna girmek isteyen Ali Aslan yönetimindeki 34 ANC 375 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, otoban gişelerinin duvarına çarptı. Kazada, sürücü Aslan ile otomobilde bulunan Mahir Çoban yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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