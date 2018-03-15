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Gişe görevlisinin ölümü şüpheli bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Devlet Demir Yolları Aydın Gar gişelerinde memur olarak çalışan 44 yaşındaki Halil Okudan bademcik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

Gişe görevlisinin ölümü şüpheli bulundu

Devlet Demir Yolları Aydın Gar gişelerinde memur olarak çalışan 44 yaşındaki Halil Okudan bademcik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı, ölümü şüpheli buldu.
Edinilen bilgiye göre; Devlet Demir Yolları Aydın Gar Gişeleri’nde memur olarak çalışan Halil Okudan, geçtiğimiz hafta boğazlarından rahatsızlanıp hastaneye gitti. Bademcik ameliyatı olan 44 yaşındaki Halil Okudan, yakınlarının iddiasında ameliyattan sonra taburcu edildi. Evde bir gün dinlendikten sonra kanaması başlayan Halil Okudan yakınları tarafından yeniden hastaneye götürüldü. Hastanede müşahede altına alınan şahıs burada hayatını kaybetti.
Ailesinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından ölüm şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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