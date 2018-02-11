Giysi hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te bir mağazadan çeşitli giysiler çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Gaziantep’te bulunan bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağazada reyonda bulunan montları alıp önce yerde istifleyen şahıs, ayırdığı kıyafetleri kucaklayarak, dışarı çıktı. Bir süre sonra tekrar mağazaya giren şahıs, bir kaç kıyafeti de alarak, kayıplara karıştı.

Polis, seri bir şekilde ürünleri toplayarak kayıplara karışan şahsın peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.