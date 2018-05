Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

O MEZARIN OLDUĞU BÖLGEYE KAMERA TAKILDI

Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı. Ancak kız nota karşılık vermedi.

Genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı ancak bu kez gizemli kız gelmedi.

(İHA)