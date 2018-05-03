Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK ÇALIŞMALARI İZLEDİLER

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti. Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.