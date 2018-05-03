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Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 05:54 | Son Güncelleme

Çorum’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olayla ilgili sır perdesi devam ediyor. O mezarın olduğu bölgeye güvenlik kamerası takıldı ancak genç kız bu kez gelmedi.

Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK ÇALIŞMALARI İZLEDİLER

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti. Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

O MEZARIN OLDUĞU BÖLGEYE KAMERA TAKILDI

Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı. Ancak kız nota karşılık vermedi.

Genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı ancak bu kez gizemli kız gelmedi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
birakin kiz mezarda rahat rahat aglasin kamera takmak ney ya. sucluymus gibi birde ariyorsunuz
cevreyi kapat girisleri cikislari kontrol et birde gelir diye bekle bu cok yüksek bir zeka olmasi gerek yaw gidinsinize size ne kim oldugu yatan meftayi taniyan biridir vardir bir düsüncesi ALLAH islah etsin sizleri geri zekalilar. mezarlikda nöbet tutun deseler hepiniz kacarsiniz her kimse saygi ile karsiliyorum yüksek cesaretinden dolayi.
Ne istiyor bunlar kızdan yahu??Bırakın insanlar istediği saatte acısını yaşasın size zararı ne yada yasak mı gece mezarlıkta ağlamak?..İnsanlarda aksiyon istiyor işsizlikten
Millet kafayı yemiş ya hadi işinize gücünüze ...
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