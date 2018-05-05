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Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı.

Bir şehir ayakta, gizemli kızın sırrının çözlümesini bekliyor.

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar!

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Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı.
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Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık'a akın etti.
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Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi.
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Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.
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Gazeteciler, gece saatlerinde karartı görüp, biri olduğunu sandı. İhbarla mezarlığa gelen polis ekipleri, bir gazetecinin çektiği fotoğrafı inceledi; ancak alanda kimseye rastlanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Çorum gizemli kız mezarlık

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
APTALLAR ÜLKESİYİZ ÖYLE KALACAĞIZ TABİ EĞER KALABİLİRSEK
kız şimdi bu haberi okumuşsa ağlıyorsada gülmüştür
Neden Rahatsız Ediyorsunuz Mezardaki İnsanları.
KIZIMI YAKALICANIZ SİZLERE YAZIKLAR OLSUN Bİ RAHAT BIRAKMADINIZ DUHASINI YAPAN KIZI
haberleri okuyup orada onca insan olduğunu görünce gidecek kadar salak mı? üstelik kameralar takıldığı polisin devriye gezdiğini bütün ülke duydu o kız duymadı mı?
bu yamyamların olduğu yere hayalet bile gelmez
barzo takımı tamamı orada allah korusun kızı
Allah akil fikir versin.
Bunların direk oy verme haklarını elinden alın.
delinin biri kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramamış
Çorum işi gücü bıraktı
Abi bunlar napıyo neyin kafasını yaşıyolar günlerdir şu habere denk geliyorum anlam veremiyorum ne bu merak bırakın kız yasını tutsun üzüntüsünü yaşasın
Ne kadar gereksiz işler peşine düşüyor bu bizim türk milleti
miletede oyun çıktı hepside çoluk cocuk ln o kız bidaha gelirmi siz ordayken yazık bide dua edıyolar ya:D
çorum ilindeki macera peşinde koşan bütün işsiz gençler biraraya toplanmış
İşsizlik vallahi başka birşey değil tamamen boşluktan...
yakalasa ne olacak ? sevdigidir yatan annesidir vs kimene?
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