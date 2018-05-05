Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Bir şehir ayakta, gizemli kızın sırrının çözlümesini bekliyor.

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar!

1 / 5 Çorum'da, bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli kızı yakalamak için gelen çok sayıda kişi mezarların arasında arama çalışması yaptı.

2 / 5 Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızı görme veya yakalama umuduyla gelen insanlar, Ulu Mezarlık'a akın etti.

3 / 5 Kalabalık bir grup mezarlık içine girerek ellerinde el fenerleriyle mezarların arasına girip arama yaptı. Zaman zaman ise mezar aralarında pusuya yatan grup gizemli kızın ortaya çıkmasını bekledi.

4 / 5 Bazıları da mezar aralarına yatıp garip sesler çıkartıp korku salmak için çaba harcadı.