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Gizli bölme Diyarbakır polisinin gözünden kaçmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonetin özel yapım gizli bölmesinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda Silvan yolu üzerinde durdurulan bir kamyonette yapılan incelemede kamyonetin kasa bölümünün özel yapım hidrolik sistem ile çalışan zula olduğu tespit edildi.

Diyarbakır’da polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonetin özel yapım gizli bölmesinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda Silvan yolu üzerinde durdurulan bir kamyonette yapılan incelemede kamyonetin kasa bölümünün özel yapım hidrolik sistem ile çalışan zula olduğu tespit edildi. Yapılan aramada 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

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