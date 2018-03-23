Gizli bölmede 2 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da bir aracın gizli bölmesinde 2 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol güzergahlarında kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Elazığ-Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan çalışmada durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın tabanına yapılan gizli bölme içerisinde ve aracın muhtelif yerlerinde 2 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.