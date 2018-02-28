Gizli numaradan gelen taciz mesajı şefine ait çıktı!

1992 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğan, babası vefat ettiği için yetiştirme yurdunda büyüyen ve Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başlayan C.K., 6 Ağustos 2016 gecesi polis merkezine giderek, bir kişinin cep telefonundan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. Şüphelinin bulunması için harekete geçen savcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan C.K.’nin telefonuna gelen çağrıların dökümünü istedi. Gönderilen listede, C.K.’yi 2 ayrı numaradan arayan kişinin, Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü Şefi M.Y. olduğu tespit edildi. Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada! DHA'nın haberine göre ifadesi alınan C.K., daha önce Özlük Şubesi’nde görev yaptığını, şefi olan M.Y.’nin kendisini fiziksel olarak taciz ettiğini, kanıt olmadığı için şikayetçi olamadığını söyledi. Şüpheli olarak ifadesi alınan M.Y. ise taciz ve hakaret etmediğini söyleyip, kadın hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli olarak ifadesi alınan C.K., defalarca kurumda taciz edildiğini belirterek, "Tacizleri devam edince kuruma şikayet ettim. Kurum bana inanmadı ve başka okula tayin edip, cezalandırdı" dedi.

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Olaydan bir yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli M.Y. hakkında ’cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, M.Y.’nin numarasını gizlemek suretiyle, mağduru arayıp cinsel içerikli sözler söylediği, mağdurun ifadesine göre; şüphelinin daha önce de kendisini dokunarak taciz ettiği ifade edildi. Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı BAKAN KAYA’YA: ANNEM YERİNDESİNİZ, ARKAMDA DURUN



Mağdur C.K. ayrıca BİMER’e gönderdiği dilekçede fiziksel olarak defalarca tacize uğradığını belirterek, "Şikayet edince bahaneyle başka kuruma gönderildim. 2 yıldır haklılığımı ispatlamak için tek başıma mücadele ediyorum. Artık dayanamıyorum. Başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Kendimi çaresiz ve yalnız hissediyorum. Sahipsiz bir kişiyim. Devletimi, anne-baba olarak bildim. Ailem olan bakanlığın, her ailenin yapacağı gibi olayı araştırmasını ve arkamda durmasını istiyorum. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya annemin yerindedir. Lütfen arkamda durun. Tüm kadınlar adına bu mücadeleyi veriyorum" dedi.

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İddianamenin kabulünün ardından M.Y.’nin yargılamasına 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahil olduğu ilk celsede ifadesi alınan tutuksuz sanık M.Y., mağduru gizli numaradan aradığını kabul ederek, "Sürekli telefonla erkeklerle konuşurdu. Beni kuruma şikayet etti ve iftira attı. Hakkımda konuşmaya devam edince, uyarmak için gizli numaradan aradım. Hakaret edip telefonu kapattı. Hakaret içerikli sözler söylemiş olabilirim. Cinsel taciz içerikli sözler söylemedim" dedi. Dehşet çiftliğinin sahibi kendini böyle savundu 'SENİ DAĞA KALDIRACAĞIM'



Sanık M.Y.’nin iş bahanesiyle kendisini çağırıp defalarca taciz ettiğini söyleyen C.K. ise "Herkesin içinde 'Yetimhane çocuğu' diye sesleniyordu. Tacizlerin hepsini şube müdürüne anlattım. Beni birimden almayı teklif etti. Yerime gelecek kişiye aynı şeyi yapacağını düşündüğüm için kabul etmedim. Suçlarını ortaya çıkarmak istiyordum. Yetkililer taciz olayını öğrenince, hakaret etti. Masama oturduğumda, 'Yetimhane çocuğu; sen beni katil mi edeceksin? Seni dağa kaldıracağım, kaç yıl geçerse geçsin, sana bunun acısını yaşatacağım' dedi. 10 gün boyunda beni odaya almadı. İşyerimdeydim, ancak odama giremiyordum. Mescitte ve çay ocağında oturuyordum. Beni odaya almadığını Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarına anlattım. Hepsi sanığı koruma altına aldı. Müdür yardımcısı A.G.’ye taciz olayını anlattım. 'Kulağını çekeceğiz. Seni başka okula gönderelim. Olayın üstünü kapatalım' dedi. Teklifi kabul etmedim" diye konuştu.