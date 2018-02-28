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Gizli numaradan gelen taciz mesajı şefine ait çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü Şefi olarak görev yapan M.Y. (51) hakkında, şubesinde çalışan kadın görevli C.K.’ya (24) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. C.K., şikayetçi olduğu için mobbinge uğradığını, kurum müdürlerinin olayı örtbas etmeye çalıştıklarını, zorla görev yerini değiştirdiklerini ve sanığı koruma altına aldıklarını söyledi.

Gizli numaradan gelen taciz mesajı şefine ait çıktı!

1992 yılında Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde doğan, babası vefat ettiği için yetiştirme yurdunda büyüyen ve Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’nde göreve başlayan C.K., 6 Ağustos 2016 gecesi polis merkezine giderek, bir kişinin cep telefonundan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. Şüphelinin bulunması için harekete geçen savcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan C.K.’nin telefonuna gelen çağrıların dökümünü istedi. Gönderilen listede, C.K.’yi 2 ayrı numaradan arayan kişinin, Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü Şefi M.Y. olduğu tespit edildi.

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DHA'nın haberine göre ifadesi alınan C.K., daha önce Özlük Şubesi’nde görev yaptığını, şefi olan M.Y.’nin kendisini fiziksel olarak taciz ettiğini, kanıt olmadığı için şikayetçi olamadığını söyledi. Şüpheli olarak ifadesi alınan M.Y. ise taciz ve hakaret etmediğini söyleyip, kadın hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli olarak ifadesi alınan C.K., defalarca kurumda taciz edildiğini belirterek, "Tacizleri devam edince kuruma şikayet ettim. Kurum bana inanmadı ve başka okula tayin edip, cezalandırdı" dedi.

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3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olaydan bir yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli M.Y. hakkında ’cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, M.Y.’nin numarasını gizlemek suretiyle, mağduru arayıp cinsel içerikli sözler söylediği, mağdurun ifadesine göre; şüphelinin daha önce de kendisini dokunarak taciz ettiği ifade edildi.

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BAKAN KAYA’YA: ANNEM YERİNDESİNİZ, ARKAMDA DURUN

Mağdur C.K. ayrıca BİMER’e gönderdiği dilekçede fiziksel olarak defalarca tacize uğradığını belirterek, "Şikayet edince bahaneyle başka kuruma gönderildim. 2 yıldır haklılığımı ispatlamak için tek başıma mücadele ediyorum. Artık dayanamıyorum. Başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Kendimi çaresiz ve yalnız hissediyorum. Sahipsiz bir kişiyim. Devletimi, anne-baba olarak bildim. Ailem olan bakanlığın, her ailenin yapacağı gibi olayı araştırmasını ve arkamda durmasını istiyorum. Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya annemin yerindedir. Lütfen arkamda durun. Tüm kadınlar adına bu mücadeleyi veriyorum" dedi.

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'SÜREKLİ ERKEKLERLE KONUŞUYOR'

İddianamenin kabulünün ardından M.Y.’nin yargılamasına 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahil olduğu ilk celsede ifadesi alınan tutuksuz sanık M.Y., mağduru gizli numaradan aradığını kabul ederek, "Sürekli telefonla erkeklerle konuşurdu. Beni kuruma şikayet etti ve iftira attı. Hakkımda konuşmaya devam edince, uyarmak için gizli numaradan aradım. Hakaret edip telefonu kapattı. Hakaret içerikli sözler söylemiş olabilirim. Cinsel taciz içerikli sözler söylemedim" dedi.

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'SENİ DAĞA KALDIRACAĞIM'

Sanık M.Y.’nin iş bahanesiyle kendisini çağırıp defalarca taciz ettiğini söyleyen C.K. ise "Herkesin içinde 'Yetimhane çocuğu' diye sesleniyordu. Tacizlerin hepsini şube müdürüne anlattım. Beni birimden almayı teklif etti. Yerime gelecek kişiye aynı şeyi yapacağını düşündüğüm için kabul etmedim. Suçlarını ortaya çıkarmak istiyordum. Yetkililer taciz olayını öğrenince, hakaret etti. Masama oturduğumda, 'Yetimhane çocuğu; sen beni katil mi edeceksin? Seni dağa kaldıracağım, kaç yıl geçerse geçsin, sana bunun acısını yaşatacağım' dedi. 10 gün boyunda beni odaya almadı. İşyerimdeydim, ancak odama giremiyordum. Mescitte ve çay ocağında oturuyordum. Beni odaya almadığını Milli Eğitim Müdürü ve yardımcılarına anlattım. Hepsi sanığı koruma altına aldı. Müdür yardımcısı A.G.’ye taciz olayını anlattım. 'Kulağını çekeceğiz. Seni başka okula gönderelim. Olayın üstünü kapatalım' dedi. Teklifi kabul etmedim" diye konuştu.

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BAKANLIK: TUTUKLANSIN VE AĞIR CEZA’DA YARGILANSIN

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay, sanığın eyleminin 'cinsel taciz' değil, 'cinsel istismar' olduğunu belirterek, davanın suç kapsamı itibariyle Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini ve sanığın tutuklanmasını istedi. Bakanlık avukatının talebi üzerine sanığın ’Cinsel istismar’ suçundan ek savunmasını alan mahkeme, M.Y.’nin kamu görevlisi olması nedeniyle tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

KINAMA CEZASI

İddiaya göre; C.K., taciz ve tehdit olayını Milli Eğitim yetkililerine anlattıktan sonra, şefi M.Y. tarafından 10 gün çalışma odasına alınmadı. Bu sürede Milli Eğitim binasına giden C.K., çalışma odasına alınmadığı için çay ocağı ve mescitte bekledi. Bu sırada sanık M.Y., C.K.’nin işe gelmediği iddiasıyla tutanak tutup, memurlara imzalattı. Daha sonra C.K. hakkında işe gitmediği için, M.Y. hakkında ise mağdura hakaret ve tehditte bulunduğu için idari soruşturma başlatıldı. C.K., soruşturma devam ederken, bir ilçedeki okula gönderildi. Soruşturma kapsamında savunması alınan C.K., şefinin çok ağır hakaretlerle kendisini odadan attığını, odaya girmesini yasakladığını ve durumu yetkililere ilettiğini belirterek, kurumun güvenlik kamerasının incelenmesini istedi. İdari soruşturma sonucunda sanık M.Y.’ye herhangi bir ceza verilmezken, C.K.’ye kınama cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü cinsel tacizde Mobbing

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
normal hereketler bunlar , birinin emriyle hukuk tatilde
@haptse61 Hukuk Nihayet özgürce ç.alışıyor . eski bakanların işe alıp hukuğu katleden leri artık yok . Adalet engin çalışıyor...
bir tane akp li fetö cülükten yargılanmazken hukuk çalısıyor mavalı okumayın.
Alında siz ebenizinkini kınayın , neyi kınıyosan artık .Adamın elinden alın memurlugunu yatırın bi 20 sene o zaman belki aklı başına gelir.Adaletmiş adalet parası olana adalet...
kamu personeli diye birşey yapılamıyor mu ulan bu iş avrupa da olsaydı varya adamı şimdiye işinden men etmişlerdi. Hukuk sistemimize bak ya.. Birşeylerin olması için illa kadına birşeymi olması gerekiyor. Adalet istiyoruz adalet.
bu kızcağızı acilen Diyarbakır dan alıp başka bir il'e tayin etmeliler ve bu tayin çok gizli tutulmalı, diyarbakır kurum müdürlüğünde bile tayinin nereye yapıldığı bilinmemelidir ,devlet olmak bunu gerektirir...aksi halde bu çocuk sürekli korku ve endişe içinde yaşar, psikolojisi bozulur......hatta ismi bile değiştirilmeli......
herkes kendi yaptığını; ilk önce empati kurarak kendisine,bacısına,anasına,kızına veya çocuğuna yapılmasını ister mi gibi düşünerek hareket etmelidir.
milli eğitim kadar bozuk bir kurum daha var mı ya, önüne geleni-geçeni doldurdular milli eğitime, bütün illerde ki, milli eğitim müdürlükleri aynı; köy kahvesine benziyor......BİR ÜLKEDE EĞİTİM KURUMLARI İTİBARSIZLIŞTIRILIRSA O ÜLKENİN GELECEĞİNDEN UMUT BEKLEMEK DOĞRU OLMAZ......BİRAZ DAHA BU KURUMUMUZA İTİNA GÖSTERMEK GEREK.....
Adı geçen kızımıza yetimhane çocuğu diyorsun da sen ne çocuğusun acaba. orada çalışan insanları kınıyorum o adama gerekli dersi orada çalışanlar vermeliydi.
burası türkiye hukukun adaletin işlemediği herkesin kendi adaletini yarattığı bir ülke allah sonumuzu hayır etsin
@ayhanay73 Kardeş hergün mynete giriyorum neymiş hukukun adaletin işlemediği biryermiş bu ülke diye diye ne hukuk bıraktınız ne adalet..eleştiriye gelince sanki GAVUR MEMLEKETİ gibi eleştirirsiniz fakat önemli bir başarıda KENDİ ÜLKEN oluyor..koskoca MİLLİ EĞİTİMDE hiçmi adam yokmuşta bu kızı savunmamış..veya aynı olay senin çalıştığın bir yerde bi bayanın başına gelse mağduru savunacakmısın yoksa benide işten atarlar korkusuyla gözünümü kapatacaksın....önce bi kendini yargıla ondan sonra ÜLKEMİZE laf söyle..bu kız çevresindeki karektersizler yüzünden magdur olmuş..bide ceza almış..
Maalesef dosyayı görmeden delil var mı yok mu demeden basından okuduğu kadarıyla vurun kırın asın adalet nerede diyen insanlar var bu ülkede. Kız doğru söylemiş olabilir ya da tayin olmak için ya da başka sebeplerle yalan da söylemiş olabilir bu hayatta her şey oluyor. Belki biri bir gün size iftira atar olay basına düşer Mahkemede aslında delil olmamasına rağmen sırf kamu oyu baskısı ile sizi tutuklar veya ceza verir işte o zaman anlarsınız yukarıda yazdıklarımı
bende devlet memuruyum 657 kanununu kaldıracaksın yanlış yapanın ipini anında çekeceksin
Son 10-15 yılda cinsel istismar vakalarının bu denli artması!!! Çok çok enteresan. Üstelik son 16 yıl muhafazakar bır iktidar varken. Yine mi kandırıldık yoksa.
Buradaki milli eğitim müdüründen tut şube müdürü hepsi suçlu hepsine ceza vermek gerek o ilgili şefide bütün özlük hakları elinden alınıp işine son vermek gerek tabi eğer iddiaların hepsi doğru ise
SAYIN DEVLETİM HALLEDER ARTIK BU İŞLERİN SUYU ÇIKTI BU KADAR ZOR DEĞİL Kİ ALACAN SAYIN ÇOK İŞTAHLI SAPIK YÖNETİCİYİ VERECEN ELEKTRİĞİ BAK NASIL ÖTER DAHA BAŞKA KİMLERE NELER YAPMAMIŞTIR Kİ KESİN BİR DAYISI VARDIR İKTİDARDA YOKSA ŞİMDİYE OLAY NETİCELENİR Dİ
Kızcağız yalnız değildir.Diyarbakir M.E.M.lugundeki tüm yetkililer suçlu.Acilen görevden alınmaları gerekir.
Sen bence Merkel e başbur o ancak hukukunu arar.
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