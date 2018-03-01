Gizli sanık isyan etti: “Çıkıp yaptıklarını adam gibi anlatsınlar”

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17’si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada isyan eden gizli tanık, "Çıkıp yaptıklarını adam gibi anlatsınlar” dedi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 4 gün sürecek duruşmanın ikinci gününde gizli tanıklar ses ve görüntüleri değiştirilerek Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer tanıklar da duruşma salonunda dinlendi. Duruşmanın üçüncü gününde ise dinlenen "Işık" lakaplı gizli tanık, tutuksuz sanık T.B’nin FETÖ’nün önde gelen mensuplarından biri olduğunu söyleyerek, "Onu, o zaman hoca efendi dediğimiz Fetullah Gülen evlendirdi. Tutuklu sanık Sami Ş.’nin cemaate yurt bağışladığını benimle birlikte mütevelli heyetinde olduğundan biliyorum" diye konuştu. Gizli tanık, Sami Ş.’nin yurdu babası adına yaptırıp bağışladığını aktararak şöyle konuştu: "Sami Ş.’nin Gülen için yaptırdığı söylenen ve basından duyduğum o villada hiç toplantıya katılmadım. Tutuksuz sanık M.K. her ay 150 bin lira himmet adı altında para ödüyordu, bunu da eski Vali Şahabettin Harput’un da olduğu toplantılarda övünerek söylerdi. Ben savcılıkta M.K. hakkında söylediklerimi şuan hatırlamıyorum. Örgüte ait kapatılan BUGİAD görevi dışında örgütün sözde il imamı Cansun S.’nin verdiği görevleri harfiyen yerine getirirdi. Ben onlarla ilgili her şeyi anlattım, onlar da çıksın adam gibi anlatsın yaptıklarını. Yurt dışına çıkış bilgilerini incelerseniz yaptıklarını çözersiniz."

"AK Parti’ye oy verilmeyeceğini söylüyorlardı"

Gizli tanık Işık, tutuksuz sanıklardan A.K.T’nin Yıldırım ilçesindeki bir okulda yapılan sohbet adı altındaki toplantılarda bulunduğunu ancak sanık hakkında 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığını bilmediğini vurguladı. Işık, sanık A.K.T’nin kestane pazarında Gülen tarafından yetiştirildiği iddiasından da bahsederek, "Bu şekilde anlattıklarım duyuma dayalıdır. Örgütün sözde il imamı Cansun S.’nin bile görevden alabilecek pozisyonda olabileceğini duymuştum. Zaten bu hareketin devlete karşı hareketlerini görünce bıraktım. Sohbetlerde mütevelli heyetinde bulunanlar AK Parti’ye oy verilmeyeceğini söylüyordu. Her mütevelli 150 kişiyi etkileyip, bu partiye oy vermemesini sağlayacaktı" ifadelerini kullandı.

"Örgüte yardım etmediyse o görevde ne işi vardı?"

Gizli tanık Işık, örgütün Kırgızistan’a düzenlediği geziye bazı milletvekillerinin katıldığını anımsadığını belirterek şunları dile getirdi:

"CHP’den bir kişi vardı galiba. Gezide bize hizmetin her kulvarını gezdirdiler. Tutuklu sanık Ali Fuat E.’nin Afganistan gezisinde ne konuştuğunu hatırlamıyorum. Ben Ali Fuat E.’nin örgüte ait kapatılan Bahar Hastanesinin mütevelli heyetinde olup olmadığını hatırlamıyorum. Ali Fuat E. cemaate yardım etmeseydi o görevde ne işi vardı? Ali Fuat E.’nin bürokratik isimlerle ilgilendiğini bizzat kendi ağzından duydum. 17-25 Aralık’tan sonra mütevelli heyeti değişti mi bilmiyorum ama öncesinde kim çıkmak isterse çıkıyor, yerine yenisi geliyordu."