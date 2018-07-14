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Göbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altında

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

DÜNYANIN bilinen en eski tapınak merkezi olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de 55 yıldır süren kazıların, 150 yıl daha süreceği, halen bölgede 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi.

Göbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altında

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - DÜNYANIN bilinen en eski tapınak merkezi olan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de 55 yıldır süren kazıların, 150 yıl daha süreceği, halen bölgede 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı, (UNESCO), Şanlıurfa’da bulunan dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe'yi Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından bölgeye ziyaretçi akını sürüyor. Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, kazı çalışmalarının 150 yıl daha süreceği, devam etmekte olan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi. Şanlıurfa merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 55 yıllardır devam ediyor. Göbeklitepe'de yeni bulguların gün yüzüne çıkartılması için uzun bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu kaydeden Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Göbeklitepe'de yaklaşık çeyrek asırdır arkeolojik kazı çalışmaları devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:
"İnsanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesine alınmasından dolayı emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Kazı alanının büyüklüğünü göz önüne aldığımızda en az 150 yıl daha burada kazı çalışmaları devam edecektir. Şu an ziyaretçilerin gezip gördüğü alan estetik ve güzel bir çatıyla kaplandı. Halen 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu gezi alanı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Şimdi gezilen alanın hemen kuzeyinde, 4-5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı yeni anıt tapınaklarının izine rastlandığı bir kazı alanı daha var. Kazı çalışmaları yapıldıkça Göbeklitepe'nin bilinmeyen özellikleri ön plana çıkacaktır. Bölgede yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi. Arkeolojik kazılar önümüzdeki yıllarda da devam ettikçe yeni yapılarla karşılaşacağız."
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise kentin tarihi markası olan kazı alanına yönelik çok sayıda plan ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Göbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altındaGöbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altındaGöbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altındaGöbeklitepe'de 200'den fazla dikili taş toprak altında

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