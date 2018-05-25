Göcek'te 126 kaçak yakalandı

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlanan 126 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Göcek Mahallesi'nin İnlice Mevkiindeki ormanlık alanda bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşan jandarma, dün akşam saatlerinde harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, ormanlık alanda 123'ü Pakistan ve 3'ü Bangladeş uyruklu toplam 126 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, otobüslerle ilçedeki spor salonuna getirildi.
İstanbul'dan geldikleri ve deniz yoluyla Yunan adalarına kaçma hazırlığında oldukları değerlendirilen kaçaklar, sağlık ekiplerince bulaşıcı hastalık riskine karşı aşılandı. Kaçaklar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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