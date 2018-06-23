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Göçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu minibüste 2’si çocuk 14 Irak uyruklu kaçak yakalanırken, onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolar

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu minibüste 2’si çocuk 14 Irak uyruklu kaçak yakalanırken, onlara kılavuzluk yapan 3 şüpheli tutuklandı. Göçmen kaçakçlığı şüphelileri yetişkinlerden 3 bin, çocuklar için ise 1500 dolar aldıklarını söyledi.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş Merkez Karakolu ekipleri Selim S. idaresindeki 16 GM 705 plakalı minibüsü TEM otoyolu Çorlu gişeler mevkiinde şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan incelemede 2'si çocuk 14 Irak uyruklu kaçak yakalandı. Olayla ilgili olarak araç sürücü Selim S. ile kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen Pakistan uyruklu Züber H. ve Halil H. de gözaltına alındı. Ayrıca araçta şişme bot ve kürekler bulundu.
ÇOCUKLAR 1500, BÜYÜKLER 3 BİN DOLAR
Gözaltına alınan ve kaçaklara kılavuzluk yaptığı belirlenen 3 şüpheli, Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pakistanlı Züber H., yetişkinler için 3 bin dolar, çocuklar için ise 1500 dolar aldıklarını itiraf etti. Üç şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Araçta yakalanan kaçaklar ise işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Göçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolarGöçmen kaçakçılarının tarifesi: Çocuklar 1500, yetişkinler 3 bin dolar

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